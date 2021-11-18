Готується до революції? Аваков опублікував загадкове фото

Аваков: «Щось сьогодні вирішив одягнути помаранчеве. Чого б це раптом»

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков напередодні річниці Помаранчевої революції опублікував загадкове фото в оранжевому гольфі. Фото політик розмістив на сторінці в Instagram.

«Серйозне обличчя ще не ознака розуму…як казав класик. Щоб не було.. Посміхайтесь, панове! Посміхайтесь! Щось сьогодні вирішив одягнути помаранчеве. Чого б це раптом!», – написав Аваков.

Підписники політика одразу прийнялися коментувати його зовнішній вигляд.

«Маєте вигляд, як студент Харківського політеху. Арсен Борисович, фото супер», «На доцента більше схожий, для студента занадто мудрий погляд», – пишуть під фото.

Зазначимо, що 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи на честь двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

Символом Помаранчевої революції став оранжевий колір. Він позначав колір опозиційної партії Віктора Ющенка.

Раніше ексміністр опублікував дивне посеред квітів. Також Аваков розповів про «божевільну пастку», з якої не може вийти Зеленський.

До слова, Аваков назвав найрозумнішу людину в оточенні Зеленського