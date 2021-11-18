Переговорів не буде. ЄС поклав на Лукашенка усю відповідальність за мігрантів

ЄС нагадує, що саме Олександр Лукашенко створив міграційну кризу, доставивши людей до Білорусі

Речник Єврокомісії відкинув як проведення, так і можливість переговорів із Лукашенком

Євросоюз не має наміру вести переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні та їхній подальшій долі. Про це заявив РБК прессекретар Єврокомісії Петер Стано.

Він відкинув як проведення, так і можливість переговорів із Лукашенком.

«Він створив цю кризу, він привіз цих людей до Білорусі, збрехавши їм, що вони зможуть з легкістю потрапити до ЄС, і вони знаходяться на території Білорусі», – заявив Стано.

Також речник назвав білоруського лідера відповідальним і за турботу про біженців, і за надання до них доступу міжнародним організаціям для допомоги, і за повернення мігрантів на батьківщину.

За словами Стано, Єврокомісія замість переговорів із Лукашенком збирається проводити технічні переговори з агентствами ООН, які займаються мігрантами, та з білоруськими колегами на робочому рівні, щоб полегшити репатріацію біженців. Ця робота, як додав він, у процесі.

Нагадаємо, президент Польщі Дуда не визнає домовленостей Меркель із Лукашенком щодо мігрантів.

Напередодні ЗМІ дізналися вимоги Лукашенка до Меркель.

Пресслужба Лукашенка у середу заявляла, що в ході другої розмови з Меркель сторони прийшли до певного розуміння, як діяти далі у розв'язання наявних питань.

Нагадаємо, Меркель провела 50-хвилинну телефонну розмову з Лукашенком у понеділок, 15 листопада.

Це була перша телефонна розмова лідера однієї з європейських країн з Олександром Лукашенком після президентських виборів, які відбулися в Білорусі в серпні 2020 року. Європейський Союз відмовляється визнати Лукашенка переможцем цих виборів і зрештою главою білоруської держави.

Наступного дня Лукашенко відзвітував Путіну про розмову з Меркель.

Також європейські політики різко засудили Меркель за розмову з Лукашенком.

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