Саакашвілі втратив свідомість у в'язниці: його лікар повідомив подробиці (відео)

Кіпшидзе: «Я вчора його бачив, йому було дуже погано»

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі знепритомнів у в'язниці. Подробиці події розповів лікар політика Ніколос Кіпшидзе в ефірі на телеканалі «Україна 24».

За словами медика, всі деталі того, що сталося, поки що невідомі. Сам Кіпшидзе зараз їде до Саакашвілі у госпіталь.

«Мені зателефонували і сказали, що він впав і знепритомнів. Я зараз у машині та їду в госпіталь. Я вчора його бачив, йому було дуже погано. Я сьогодні звертався до влади, з проханням щось зробити, але реакції не було» – сказав Кіпшидзе.

Нагадаємо, у міністерстві юстиції Грузії заявили, що візит українського омбудсмена Людмили Денісової до тюремної лікарні, де перебуває Михайло Саакашвілі, не передбачений законодавством.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.