Парламент Британії відхилив пропозицію Джонсона щодо позачергових виборів



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Для прийняття позитивного рішення Борісу Джонсону не вистачило 135 голосів

Парламентарії відхилили пропозицію прем'єрміністра про позачергові парламентські вибори 12 грудня

Парламент Великої Британії проголосував проти проведення дострокових виборів в грудні.

Про це повідомляє BBC.

Парламентарії відхилили пропозицію прем'єрміністра Боріса Джонсона про позачергові парламентські вибори 12 грудня.

Депутати підтримали пропозицію Джонсона 299 голосами проти 70. Проте для прийняття рішення йому не вистачило 135 голосів.

Раніше прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив про намір провести дострокові вибори в країні 12 грудня.

Як відомо, Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

Джонсон погодився на відстрочку Brexit.

Раніше глава Європарламенту Давид Сасолі повідомив, що відстрочка Brexit «дозволить Сполученому Королівству прояснити свою позицію, а Європейському парламенту - належним чином здійснювати свої повноваження».

Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон направив до Брюсселя лист з проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі – до голови Європейської ради Дональда Туска Джонсон стверджує, що відтермінувати Brexit було б помилкою.

Минулого тижня палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.