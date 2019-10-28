Джонсон погодився на відстрочку Brexit



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На думку Джонсона, продовження Brexit негативно вплине на відносини між Британією та ЄС

У листі до чиновників ЄС Джонсон сказав, що це «небажане продовження»

Прем'єрміністр Великобританії Боріс Джонсон погодився на відстрочення виходу країни з Євросоюзу (Brexit) до 31 січня 2020 року.

Про це повідомляє ВВС.

У листі до чиновників ЄС Джонсон сказав, що це «небажане продовження».

Закликаючи ЄС виключити будь-яке подальше продовження, він сказав, що є час ратифікувати його угоду про Brexit, але він побоюється, що нинішній парламент ніколи не зробить цього «до тих пір, поки у нього є можливість подальшої відстрочки».

Також британський прем'єр зазначив, що і далі буде прагнути проведення дострокових виборів у грудні, щоб новий парламент зміг вирішити питання Brexit.

На думку Джонсона, продовження Brexit негативно вплине на відносини між Британією та ЄС.

Як відомо, Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

Раніше глава Європарламенту Давид Сасолі повідомив, що відстрочка Brexit «дозволить Сполученому Королівству прояснити свою позицію, а Європейському парламенту - належним чином здійснювати свої повноваження».

Прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив про намір провести дострокові вибори в країні 12 грудня.

Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон направив до Брюсселя лист з проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі – до голови Європейської ради Дональда Туска Джонсон стверджує, що відтермінувати Brexit було б помилкою.

Минулого тижня палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.