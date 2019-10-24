У Європарламенті підтримали відстрочку Brexit на три місяці



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Період відтермінування виходу Великої Британії з ЄС може бути скорочений, якщо обидві сторони ратифікують та затвердять угоду про Brexit раніше 31 січня

Очільники груп Європейського парламенту підтримали рішення про відтермінування виходу Великої Британії з ЄС до 31 січня 2020 року.

Про це глава Європарламенту Давид Сасолі повідомив президента Європейської ради Дональда Туска листом, ідеться на сайті ЄП.

Відстрочка Brexit «дозволить Сполученому Королівству прояснити свою позицію, а Європейському парламенту — належним чином здійснювати свої повноваження», зазначив Сасолі.

Період відтермінування виходу Великої Британії з ЄС може бути скорочений, якщо обидві сторони ратифікують та затвердять угоду про Brexit раніше 31 січня.

Утім, очільники груп Європарламенту у своїй заяві наголошують, що почнуть розгляд угоди лише після її затвердження британським парламентом.

Зазначимо, що у неділю в уряді Британії спростували відтермінування Brexit.

Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон направив до Брюсселя лист з проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі – до голови Європейської ради Дональда Туска Джонсон стверджує, що відтермінувати Brexit було б помилкою.

Минулого тижня палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.