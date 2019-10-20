Відстрочка Brexit: Туск підтвердив, що отримав листа від Джонсона



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ЗМІ повідомляють, що Джонсон відправив Туску листа, але не став підписувати його

Дональд Туск починає консультації з лідерами країн ЄС щодо того, як реагувати на лист

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що отримав від прем'єрміністра Великої Британії Боріса Джонсона лист із проханням про перенесення термінів Brexit.

Про це Туск написав у Twitter.

«Запит про відстрочку тільки що надійшов. Тепер я почну консультації з лідерами країн ЄС щодо того, як реагувати», - заявив Туск.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 19 октября 2019 г.

Натомість джерела CNN повідомляють, що Джонсон відправив Туску листа, але не став підписувати його.

Як відомо, немає гарантій того, що європейські лідери погодяться на відстрочку.

Нагадаємо, 19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.

Після цього Єврокомісія закликала Британію повідомити про подальші плани щодо Brexit.

Британія та Європейський Союз домовилися про «велику» нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути «жорсткого» кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.