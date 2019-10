Відстрочка Brexit: Туск підтвердив, що отримав листа від Джонсона

Дональд Туск починає консультації з лідерами країн ЄС щодо того, як реагувати на лист

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що отримав від прем'єрміністра Великої Британії Боріса Джонсона лист із проханням про перенесення термінів Brexit.

Про це Туск написав у Twitter.

«Запит про відстрочку тільки що надійшов. Тепер я почну консультації з лідерами країн ЄС щодо того, як реагувати», - заявив Туск.

