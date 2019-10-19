Парламент Британії проголосував за поправку про відтермінування Brexit



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Парламент Британії

Поправку підтримали 322 депутати, проти проголосували 306 законодавців

Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.

Поправку підтримали 322 депутати, проти проголосували 306 законодавців.

Про це повідомлялося у прямій трансляції з Британського парламенту.

Поправка зобов’язує прем’єр-міністра Бориса Джонсона написати лист в Брюссель з проханням продовжити термін дії Brexit до 31 січня наступного року.

Джонсон в даний час повинен попросити продовження, якщо в суботу парламент проголосує проти угоди про вихід, яку він підписав з лідерами ЄС в Брюсселі на цьому тижні.

Але поправка депутата Олівера Летвіна передбачає, що угода не буде повністю схвалена «до тих пір, поки» не будуть прийняті всі законодавчі акти, необхідні для виходу Британії з ЄС.

Британія та Європейський Союз домовилися про «велику» нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути «жорсткого» кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.