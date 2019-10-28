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    ЄС відклав Brexit до 31 січня – Туск

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    ЄС відклав Brexit до 31 січня – Туск

    «27 країн-членів ЄС погодилися з тим, що вони приймуть запит Великої Британії про гнучке продовження Brexit до 31 січня 2020 року», - заявив Туск

    Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

    Про це у Twitter в понеділок, 28 жовтня, повідомив голова Європейської ради Дональд Туск.

    «27 країн-членів ЄС погодилися з тим, що вони приймуть запит Великої Британії про гнучке продовження Brexit до 31 січня 2020 року. Очікується, що рішення буде формалізовано за письмовою процедурою», - написав Туск.

    Раніше глава Європарламенту Давид Сасолі повідомив, що відстрочка Brexit «дозволить Сполученому Королівству прояснити свою позицію, а Європейському парламенту - належним чином здійснювати свої повноваження».

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про намір провести дострокові вибори в країні 12 грудня.

    Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон направив до Брюсселя лист з проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі – до голови Європейської ради Дональда Туска Джонсон стверджує, що відтермінувати Brexit було б помилкою.

    Минулого тижня палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.

    ЄС вибори Brexit Велика Британія Дональд Туск Боріс Джонсон
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