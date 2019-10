ЄС відклав Brexit до 31 січня – Туск

«27 країн-членів ЄС погодилися з тим, що вони приймуть запит Великої Британії про гнучке продовження Brexit до 31 січня 2020 року», - заявив Туск

Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

Про це у Twitter в понеділок, 28 жовтня, повідомив голова Європейської ради Дональд Туск.

«27 країн-членів ЄС погодилися з тим, що вони приймуть запит Великої Британії про гнучке продовження Brexit до 31 січня 2020 року. Очікується, що рішення буде формалізовано за письмовою процедурою», - написав Туск.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.