Прем’єр Британії хоче провести дострокові вибори 12 грудня

Джонсон надіслав лідеру опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіну свої пропозиції щодо проведення дострокових виборів

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про намір провести дострокові вибори в країні 12 грудня.

Про це він заявив у спільному інтерв’ю телеканалам BBC і Sky News.

Джонсон сказав, що дослухається до побоювань окремих британських парламентарів, які нарікали на недостатню кількість часу для розгляду закону про вихід Великої Британії з ЄС.

«Ми збираємося дати їм увесь необхідний час — між сьогоднішнім днем і розпуском парламенту — для аналізу (закону про Brexit— ред.)», — заявив британський прем’єр.

Він додав, що наступний розгляд законопроєкту має відбутися 7 листопада.

«У нас було три роки, ми були поміркованими, хочете більше часу — тримайте. Але ми мусимо всі погодитися на вибори 12 грудня», — сказав Джонсон.

Він також повідомив у Twitter, що вже надіслав лідеру опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіну свої пропозиції щодо проведення дострокових виборів.

I have written to Jeremy Corbyn: this Parliament must get Brexit done now or a NEW Parliament must get Brexit done so the country can move on pic.twitter.com/PekfFRsR9F