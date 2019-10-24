Прем’єр Британії хоче провести дострокові вибори 12 грудня



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Джонсон надіслав лідеру опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіну свої пропозиції щодо проведення дострокових виборів

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про намір провести дострокові вибори в країні 12 грудня.

Про це він заявив у спільному інтерв’ю телеканалам BBC і Sky News.

Джонсон сказав, що дослухається до побоювань окремих британських парламентарів, які нарікали на недостатню кількість часу для розгляду закону про вихід Великої Британії з ЄС.

«Ми збираємося дати їм увесь необхідний час — між сьогоднішнім днем і розпуском парламенту — для аналізу (закону про Brexit— ред.)», — заявив британський прем’єр.

Він додав, що наступний розгляд законопроєкту має відбутися 7 листопада.

«У нас було три роки, ми були поміркованими, хочете більше часу — тримайте. Але ми мусимо всі погодитися на вибори 12 грудня», — сказав Джонсон.

Він також повідомив у Twitter, що вже надіслав лідеру опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіну свої пропозиції щодо проведення дострокових виборів.

I have written to Jeremy Corbyn: this Parliament must get Brexit done now or a NEW Parliament must get Brexit done so the country can move on pic.twitter.com/PekfFRsR9F — Boris Johnson (@BorisJohnson) 24 жовтня 2019 р.

Для скликання дострокових виборів (заплановані мають відбутися в травні 2022 року) прем’єр Британії може вибрати один із трьох шляхів:

голосування двох третин членів Палати громад (434 депутати),

оголошення вотуму недовіри чинному урядові простою більшістю (326 депутатів) і завершення 14-денного терміну на формування нового;

винесення спеціальної урядової постанови з конкретною датою виборів, яку теж повинна затвердити проста більшість.

Зазначимо, що у неділю в уряді Британії спростували відтермінування Brexit.

Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон направив до Брюсселя лист з проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі – до голови Європейської ради Дональда Туска Джонсон стверджує, що відтермінувати Brexit було б помилкою.

Минулого тижня палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.