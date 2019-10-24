  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прем’єр Британії хоче провести дострокові вибори 12 грудня

    • Розсилка
    Прем’єр Британії хоче провести дострокові вибори 12 грудня

    Джонсон надіслав лідеру опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіну свої пропозиції щодо проведення дострокових виборів

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про намір провести дострокові вибори в країні 12 грудня.

    Про це він заявив у спільному інтерв’ю телеканалам BBC і Sky News.

    Джонсон сказав, що дослухається до побоювань окремих британських парламентарів, які нарікали на недостатню кількість часу для розгляду закону про вихід Великої Британії з ЄС.

    «Ми збираємося дати їм увесь необхідний час — між сьогоднішнім днем і розпуском парламенту — для аналізу (закону про Brexit— ред.)», — заявив британський прем’єр.

    Він додав, що наступний розгляд законопроєкту має відбутися 7 листопада.

    «У нас було три роки, ми були поміркованими, хочете більше часу — тримайте. Але ми мусимо всі погодитися на вибори 12 грудня», — сказав Джонсон.

    Він також повідомив у Twitter, що вже надіслав лідеру опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіну свої пропозиції щодо проведення дострокових виборів.

    Для скликання дострокових виборів (заплановані мають відбутися в травні 2022 року) прем’єр Британії може вибрати один із трьох шляхів:

    • голосування двох третин членів Палати громад (434 депутати),
    • оголошення вотуму недовіри чинному урядові простою більшістю (326 депутатів) і завершення 14-денного терміну на формування нового;
    • винесення спеціальної урядової постанови з конкретною датою виборів, яку теж повинна затвердити проста більшість.

    Зазначимо, що у неділю в уряді Британії спростували відтермінування Brexit.

    Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон направив до Брюсселя лист з проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі – до голови Європейської ради Дональда Туска Джонсон стверджує, що відтермінувати Brexit було б помилкою.

    Минулого тижня палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.

    Читайте також
    ЄС вибори Brexit партії Борис Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ