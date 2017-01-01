Парламент Молдови відмовився направляти своїх депутатів у Москву

Депутати можуть взяти участь у заході у столиці РФ, але за свій рахунок

Постійне бюро парламенту Молдови ухвалило рішення не відправляти депутатів на засідання молдавсько-російської міжпарламентської групи дружби у Москві і не виділяти на це грошей. Бажаючим відправитися в Москву депутатам запропоновано їхати за свій рахунок і без офіційного мандата від парламенту. Про це повідомляє Nеwsmaker. У прес-службі парламенту



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Депутати можуть взяти участь у заході у столиці РФ, але за свій рахунок

Постійне бюро парламенту Молдови ухвалило рішення не відправляти депутатів на засідання молдавсько-російської міжпарламентської групи дружби у Москві і не виділяти на це грошей. Бажаючим відправитися в Москву депутатам запропоновано їхати за свій рахунок і без офіційного мандата від парламенту. Про це повідомляє Nеwsmaker.

У прес-службі парламенту роз'яснили, що рішення не відправляти депутатів на засідання в Москві і не виділяти на це грошей було прийнято на засіданні Постійного бюро більшістю голосів.

«Можлива участь деяких депутатів буде здійснюватися за свій рахунок, і вони не будуть представляти парламент Республіки Молдова», - уточнюється в повідомленні.

Перше за останні кілька років засідання молдавсько-російської міжпарламентської групи дружби намічено на 10-13 грудня в Москві. З молдавської сторони в групу дружби з Росією входять 56 депутатів, а очолює її лідер Партії соціалістів Зінаїда Гречана.

Президент Молдови Ігор Додон раніше заявив в ефірі ТБ, що багато депутатів, що входять до групи, хотіли б відправитися в Москву, але голова парламенту Андріан Канду заявив, що «ніхто нікуди не їде, і жодного лея на це не дамо». «Коли їхати в Румунію або кудись ще, всюди по всьому світу - можна за рахунок грошей молдавських платників податків, а в Росію - Демократична партія забороняє», - сказав Додон.

Нагадаємо, у жовтні у Молдові міністра оборони призначили без участі президента Додона.

Конституційний суд Молдови схвалив зміну державної мови на румунську.

Більшість громадян Молдови хочуть вступити до Європейського союзу, а не до Євразійського економічного союзу, який очолює Росія.