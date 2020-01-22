Парламент Великобританії ухвалив закон про Brexit



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Парламент Великобританії схвалив мови виходу країни з ЄС

Депутати проголосували за п'ять поправок до законопроєкту, внесених Палатою лордів

Парламент Великобританії схвалив так званий законопроект про Brexit — про умови виходу країни з ЄС. Тепер його має підписати королева Єлизавета II.

Про це повідомляє The Gardian.

Депутати проголосували за п'ять поправок до законопроєкту, внесених Палатою лордів. Вони не вносили жодних своїх поправок.

Після виходу Британії з ЄС обидві сторони вступлять у 11-місячний перехідний період.

Напередодні повідомлялося, що Палата лордів вп'яте за два дні відкинула пропозиції Джонсона щодо Brexit.

Це сталося після попередньої поразки уряду 21 січня, коли Палата лордів (верхня палата британського парламенту) більшістю проголосувала за забезпечення прав дітей-біженців на возз'єднання зі своїми родинами у Великій Британії після Brexit.

Консервативна партія Джонсона отримала значну більшість в нижній палаті парламенту - Палаті громад, на виборах 12 грудня, й раніше цього місяця швидко схвалила законодавство, необхідне для ратифікації угоди про вихід з ЄС.