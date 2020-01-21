  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Brexit: уряд Британії програв голосування в Палаті лордів

    • Розсилка
    Палата лордів затримала схвалення угоди про Brexit - Brexit: уряд Британії програв голосування в Палаті лордів
    Палата лордів затримала схвалення угоди про Brexit

    В Палаті лордів підтримали надання громадянам ЄС документів, що вони мають право жити у Британії після її виходу з блоку

    Уряд Британії програв голосування у Палаті лордів щодо угоди про вихід країни з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє BBC.

    Зазначається, що це перша поразка уряду з моменту дострокових виборів у грудні 2019 року.

    В Палаті лордів підтримали заклики надати громадянам ЄС фізичний документ як доказ того, що вони мають право жити у Британії після її виходу з блоку.

    Вони також проголосували за позбавлення міністрів права вирішувати, які рішення Суду ЄС можуть бути проігноровані або скасовані судами і трибуналами Британії.

    Уряд намагатиметься повернути ці положення, коли законопроєкт повернеться в Палату громад. Маючи більшість у 80 осіб, уряд буде впевнений, що доб'ється свого.

    Будь-які зміни в законодавстві, внесені Палатою лордів, повинні повернутися в Палату громад для затвердження і все ще можуть бути скасовані.

    Раніше уряд Великої Британії заявив, що після виходу з ЄС Гібралтар не зможе домовлятися про окрему угоду з Європейським союзом про безвізовий режим.

    ЄС Brexit Велика Британія уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ