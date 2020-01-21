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    У світі

    Палата лордів вп'яте за два дні відкинула пропозиції Джонсона щодо Brexit

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    Угода Бориса Джонсона не має більшості у Палаті лордів - Палата лордів вп'яте за два дні відкинула пропозиції Джонсона щодо Brexit
    Угода Бориса Джонсона не має більшості у Палаті лордів

    Угода Бориса Джонсона щодо Brexit зазнала поразки в Палаті лордів вже вп'яте протягом двох днів

    Британський уряд під керівництвом Бориса Джонсона зазнав п'ятої поразки у парламенті, що розглядає законодавство, необхідне для реалізації угоди щодо Brexit.

    Про це повідомляє ITV.

    «Угода Бориса Джонсона щодо Brexit зазнала поразки в Палаті лордів вже вп'яте протягом двох днів», - йдеться у повідомленні.

    Це сталося після попередньої поразки сьогодні ж, коли Палата лордів (верхня палата британського парламенту) більшістю проголосувала за забезпечення прав дітей-біженців на возз'єднання зі своїми родинами у Великій Британії після Brexit.

    Консервативна партія Джонсона отримала значну більшість в нижній палаті парламенту - Палаті громад, на виборах 12 грудня, й раніше цього місяця швидко схвалила законодавство, необхідне для ратифікації угоди про вихід з ЄС. Але Палата лордів, де уряд Джонсона не має більшості, внесла зміни до законодавства, зокрема щодо прав громадян ЄС після Brexit.

    Будь-які зміни в законодавстві, внесені Палатою лордів, повинні повернутися в Палату громад для затвердження і все ще можуть бути скасовані.

    Brexit політика Велика Британія уряд Боріс Джонсон
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