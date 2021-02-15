Парламентські вибори у Косово: лідирує опозиційна партія

За результатами Державної виборчої комісії, партія «Самовизначення» лідирує з 48% голосів

За попередніми даними на парламентських виборах у Косово перемагає націоналістична партія «Самовизначення».

За інформацією Reuters, це ускладнить ситуацію із багаторічною територіальною суперечкою з Сербією.

За результатами Державної виборчої комісії, партія «Самовизначення» лідирує з 48% голосів, тоді як інша опозиційна партія «Демократична партія Косово» (ДПК), набрала 18,3% голосів.

Лідер «Самовизначення» Альбін Курті, який обіймав посаду прем’єр-міністра Косово протягом п’яти місяців минулого року, заручився підтримкою зобов’язань боротися з широко розповсюдженою корупцією та позицією, згідно з якою не повинно бути компромісів у діалогах з Сербією.

Сербія, яку підтримує Росія, не визнає незалежності Косово, посилаючись на необхідність захисту прав своєї сербської меншини. Учасники переговорів з Європейським Союзом та США не змогли досягти компромісу, щоб дозволити Косово приєднатися до міжнародних органів, таких як ООН та НАТО.

Маючи третину робочої сили безробітної та валовий внутрішній продукт на душу населення 4 300 доларів, Косово залишається найбіднішою країною в регіоні Західних Балкан.