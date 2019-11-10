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    У світі

    В Іспанії відбуваються вибори до парламенту

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    В Іспанії відбуваються вибори до парламенту
    Фото: DW

    Усього у виборах беруть участь п’ять партій

    В Іспанії у неділю, 10 листопада, вчетверте за останні чотири роки проходять парламентські вибори.

    Про це повідомляє DW.

    Виконувач обов’язків прем’єр-міністра країни Педро Санчес, який представляє Соціалістичну робітничу партію, закликав до проведення нових виборів після того, як народне волевиявлення, що відбулося у квітні 2019 року, не допомогло згладити протиріччя між конкуруючими партіями.

    Усього у виборах беруть участь п’ять партій. Опитування не обіцяють політичну стабільність у країні.

    Сили державної безпеки забезпечуватимуть проведення виборів у Каталонії.

    Як повідомлялося, колишній мер Нью-Йорка мільярдер Майкл Блумберг зареєструвався кандидатом в президенти США від Демократичної партії.

    вибори в Іспанії партії Педро Санчес
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