У Британії обрали нового спікера нижньої палати парламенту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сер Ліндсей Хойл був депутатом Палати громад від Лейбористської партії з 1997 року

Одразу після оголошення результатів Хойла за традицією віднесли на руках до крісла спікера Палати громад

За результатом чотирьох турів голосування в Палаті громад її новим спікером став сер Ліндсей Хойл.

Як повідомляє ВВС, за Хойла проголосували 325 британських парламентарів, тоді як його найближчий конкурент Крістофер Браянт здобув 213 голосів.

Одразу після оголошення результатів Хойла за традицією віднесли на руках до крісла спікера Палати громад.

У своїй короткій промові Хойл пообіцяв бути неупередженим і прозорим спікером. Із обранням його привітали прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін.

Під час кампанії за обрання на посаду спікера Палати громад Хойл обіцяв сприяти тому, щоб голоси всіх парламентарів було почуто — незалежно від їхніх поглядів, партійної приналежності чи політичного досвіду. Серед інших обіцянок Хойла — посилення безпеки парламентарів.

Традиційно спікер Палати громад Великої Британії відповідає за парламентські порядок і дисципліну — визначає порядок виступу депутатів та їхню тривалість, відбирає поправки до законопроєктів, які виносяться на розгляд тощо. Крім того, в разі, якщо голоси депутатів розділилися порівну, спікер має право вирішального голосу. Таким чином, його роль може бути значною — зокрема, що стосується вирішення Brexit.

Сер Ліндсей Хойл був депутатом Палати громад від Лейбористської партії з 1997 року. Із 2010 року був одним із трьох заступників уже колишнього спікера Джон Беркоу. Як повідомляють британські ЗМІ, Хойл ніколи публічно не висловлювався на тему Brexit.