Опозиція у Британії порушила питання зв’язків радника Джонсона з Росією



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Радник прем’єра Джонсона з питань Brexit Домінік Каммінгс

Старший радник прем’єр-міністра Джонсона провів три роки в Росії після того як закінчив Оксфордський університет

Тіньовий міністр закордонних справ Британії Емілі Торнберрі поставила питання про зв’язки ключового радника прем’єра з питань Brexit Домініка Каммінгса з Росією.

Про це повідомляє Sunday Times.

Каммінгс, старший радник прем’єр-міністра Бориса Джонсона, провів три роки в Росії з 1994 по 1997 рік після того як закінчив Оксфордський університет.

У своєму листі, адресованому міністру закордонних справ Домініку Раабу, Торнберрі стверджує, що до тіньових міністрів звернувся з «серйозною стурбованістю інформатор офіційного рівня», але додає:» Ми не претендуємо на достовірність його заяв».

Вона запитала у уряду, який рівень перевірки безпеки пройшов Каммінгс перед призначенням на Даунінг-стріт.

«Я б припустила, що з огляду на рівень його посади і вплив, який вона дає йому на прийняття рішень, його мали піддати найвищому рівню перевірки і в результаті він міг вивчати цілком таємні розвідувальні матеріали та відвідувати наради з військових і охоронних операцій Британії за кордоном», – пише вона.

В уряді заявили: «Ми не коментуємо дії приватних осіб щодо забезпечення безпеки».

Копія листа була спрямована також раднику прем’єр-міністра з національної безпеки Марку Седвіллу і главам британської служби контррозвідки МІ-5 і британської зовнішньої розвідки МІ-6.

Нагадаємо, прем’єрміністр Великобританії Боріс Джонсон пообіцяв вивести країну зі складу ЄС до січня і встановив новий «абсолютно останній» термін виходу країни з Євросоюзу.

Як повідомлялося, прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон відмовився від ідеї впровадження «жорсткого» Brexit.