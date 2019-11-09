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    Політика

    Зеленський не управляється СМСками олігархів, – Гончарук

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    Зеленський не управляється СМСками олігархів, – Гончарук
    Фото Укрінформ

    Я не вважаю, що Коломойський кудись повертається – прем’єр-міністр

    Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що вплив олігархів в Україні зменшується.

    Про це він сказав під час Київського міжнародного економічного форуму 9 листопада, повідомляє Укрінформ.

    «Я не вважаю, що Коломойський кудись повертається, я не вважаю, що вплив олігархів збільшується. Він зменшується» – зауважив Гончарук.

    Глава Уряду додав, що на нього особисто «не впливає ні Ахметов, ні Коломойський».

    «Я переконаний в тому, що Президент самостійна людина і не управляється СМСками жодної зі сторін... Я переконаний в тому, що так мало впливу, як мають ті шановані громадяни (олігархи-ред.) зараз, вони не мали ніколи», – сказав Гончарук.

    Він наголосив, що для боротьби з монополіями олігархів в Україні необхідний нормальний регулятор НКРЕ КП, який буде чесно рахувати тарифи і сильний Антимонопольний Комітет, який буде давати «тверезу» оцінку.

    «Я вірю в те, що вплив олігархів в медіа також поступово буде зменшуватися, але за один день це зробити неможливо. Очевидно є власники каналів, які захищають свої інтереси і з цим потрібно щось робити», – додав Гончарук.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр розповів, що може статися з судовою реформою.

    Ігор Коломойський олігархи президент Олексій Гончарук
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