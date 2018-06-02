Партія Марін Ле Пен змінила назву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марін Ле Пен

З 53% однопартійців Ле Пен, які взяли участь в голосуванні, перейменування підтримали 80,81%

Права французька партія «Національний фронт» офіційно змінила назву на Національне об'єднання (Rassemblement national) за підтримки абсолютної більшості її членів.

Про це повідомила лідер організації Марін Ле Пен.

З ідеєю перейменування Ле Пен виступила на початку березня, а в травні серед членів партії відбувалося голосування про підтримку зміни назви.

З 53% однопартійців Ле Пен, які взяли участь в голосуванні, перейменування підтримали 80,81%.

Засновник партії Жан-Марі Ле Пен, якого раніше з неї виключили, назвав зміну назви структури «зрадою».

Раніше Ле Пен, яку під час конгресу у березні переобрали на посаді глави партії, заявляла, що прийме будь-яке рішення однопартійців щодо перейменування партії.

Джерело: Reuters