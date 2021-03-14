Партія Меркель програла місцеві вибори у двох ключових регіонах Німеччини

Рейтинг партії Меркель падає на тлі повільного старту вакцинації в Німеччині, карантину та скандалу з масками

Південно-західні німецькі землі Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц стали першими, які цьогоріч обрали регіональний законодавчий орган

Християнсько-демократичний союз (CDU) канцлера Німеччини Ангели Меркель зазнав важких поразок на виборах у двох ключових регіонах.

Про це повідомляє Reuters.

Перші дані екзитполів опубліковані після закриття виборчих дільниць у неділю, 14 березня, свідчать, що партія «Зелених» перемагає на виборах в землі Баден-Вюртемберг. Вона набирає 31% голосів, в той час, як Християнсько-демократичний союз займає друге місце з 23%.

У федеральній землі Рейнланд-Пфальц виграє Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка має 34,5%. Християнсько-демократичний союз займає друге місце з 26%.

Голосування в південно-західних регіонах Баден-Вюртемберґу та Рейнланд-Пфальці розглядали як барометр суспільних настроїв перед загальними виборами 26 вересня. Тоді має бути обраний наступник Меркель на посаді канцлера країни.

Рейтинг партії Меркель падає на тлі повільного старту вакцинації в Німеччині та карантину.

Християнсько-демократичний союз також страждає останні два тижні через звинувачення на адресу двох законодавців, які отримували прибутки під час закупівлі масок на початку пандемії Covid-19.

Напередодні 34-річний політик пообіцяв скласти свій мандат наприкінці серпня та більше не висувати свою кандидатуру на виборах до Бундестагу через скандал, пов'язаний із посередництвом при закупівлі захисних масок. Лебель визнав, що його дії були помилкою. Утім, представники ХДС закликали Лебеля негайно здати мандат депутата.

Тим часом лідер сестринської партії ХДС – Християнсько-соціального союзу (ХСС) – Маркус Зедер закликав свого однопартійця Георга Нюсляйна також негайно відмовитися від мандата депутата Бундестагу.

Нагадаємо, фірма Лебеля отримала близько 250 тисяч євро комісійних за посередництво при закупівлі китайських захисних масок в умовах боротьби з пандемією Covid-19. Ще більші комісійні (650 тисяч євро), за даними ЗМІ, за посередництво в закупівлі масок були переказані фірмі, до якої причетний Георг Нюсляйн. Раніше Нюсляйн також оголосив про свій вихід із фракції ХДС/ХСС і пообіцяв, що не виставлятиме свою кандидатуру на виборах до Бундестагу у вересні.

Як відомо, наприкінці вересня цього року в ФРН мають відбутися парламентські вибори. Наразі прокуратура Мюнхена розслідує справу щодо корупції при закупівлі засобів індивідуального захисту.