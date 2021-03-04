Справа афери на 2 млрд євро: Меркель дасть свідчення у Бундестазі

Канцлер Німеччини свідчитиме в комітеті Бундестагу у справі компанії Wirecard, яку звинувачують у фінансовій афері

Канцлер Німеччини Ангела Меркель дасть свідчення в комітеті Бундестагу, який веде розслідування щодо оператора електронних платежів Wirecard.

Про це повідомляє Bild.

Компанію Wirecard, яка в 2018 році потрапила до списку найбільших 30 в Німеччині, звинувачують у фінансовій афері на суму 2 млрд євро.

Очікується, що Ангела Меркель виступить перед комітетом 23 квітня. Крім неї про дії уряду щодо Wirecard розкажуть віце-канцлер і міністр фінансів Олаф Шольц, а також міністр економіки Петер Альтмайер.

Комітет Бундестагу хоче допитати Меркель, вважаючи, що вона просувала інтереси Wirecard під час свого офіційного візиту до Китаю у вересні 2019 року. В цей час у Сінгапурі вже було розпочато розслідування через фінансову діяльність компанії.

Зазначимо, у 2020 році на рахунках компанії Wirecard виявили недостачу в 2 мільярди євро. Гендиректор Маркус Браун був заарештований, а операційний директор Ян Марсалек зник.

У спільному розслідуванні журналістів кількох видань говорилося, що Марсалек може ховатися в РФ і співпрацювати з російськими спецслужбами.