У Німеччині розгорівся політичний скандал через закупівлю масок

Деякі німецькі політики підозрюються в отриманні неправомірної вигоди під час закупівлі масок

Майже два десятки «союзних» депутатів парламентів різних рівнів лобіювали інтереси постачальників для федерального уряду, за що отримували винагороду

Кілька політиків керівного союзу німецьких партій – ХДС/ХСС – опинилися в центрі скандалу, пов’язаного із закупівлею захисних масок.

Найгучнішою стала справа депутату Бундестагу (з 2002 року) від Християнсько-соціального союзу Георга Нюсляйна, який стягнув 660 тисяч євро за лобіювання виробника масок.

Як пише Spiegel, політик брав участь у замовленні масок FFP2 державними органами. Минулої п’ятниці Нюсляйн оголосив, що піде у відставку з посади заступника голови парламентської групи ХДС/ХСС і не буде знову балотуватися в Бундестаг. Наразі прокуратура Мюнхена розслідує підозру в корупції.

Інший депутат від Християнсько-демократичного союзу Ніколас Лебель також використав свою посаду для лобіювання китайського виробника масок, за що отримав комісію в розмірі 250 тисяч євро (по 12 євроцентів за кожну маску). Він, як повідомляє телеканал ARD, також уже заявив про свою відставку.

Загалом, як з’ясував «Укрінформ», майже два десятки «союзних» депутатів парламентів різних рівнів лобіювали інтереси постачальників для федерального уряду або агітували за компанії, за що отримували певну винагороду.

Лідери парламентської групи ХДС у Бундестазі Ральф Брінкгаус і регіональної групи ХСС Александр Добріндт різко засудили поведінку колег по парламенту в листі, фрагменти якого наводить Business Insider.

«Отримання депутатами грошових виплат за посередництво в постачанні медичних захисних засобів у рамках боротьби з пандемією викликає наше повне нерозуміння і суворе засудження», – написали вони. Керівники фракції зазначили, що така поведінка завдає шкоди репутації політсили і є неприйнятною.

Як відомо, наприкінці вересня цього року в ФРН мають відбутися парламентські вибори.