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    У світі

    Пашинян готовий до обміну «всіх на всіх»

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    Прем&rsquo;єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян - Пашинян готовий до обміну «всіх на всіх»
    Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
    Фото з відкритих джерел

    Вірменія з Азербайджаном узгоджують обмін полоненими

    Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, про погодження обміну полоненими у форматі «всіх на всіх» сторонами конфлікту в Нагірному Карабасі. У своєму відеозверненні вірменський лідер назвав це найважливішим завданням у врегулюванні конфлікту.

    «Найважливіше завдання – повернення полонених. Хочу сказати, що тут є певний прогрес. По суті, узгоджений принцип обміну «всіх на всіх»», – сказав Нікол Пашинян під час відеозвернення. Це стосується не тільки тих, кого взяли в полон в останні місяці, але і тих, хто потрапив в полон раніше.

    «Треба створити механізми, що якщо в майбутньому стануть відомі нові імена, то в їх обміні не було б проблем», – додав прем’єр. Наразі Вірменія вивезла понад 600 тіл загиблих із зони конфлікту. Більше 500 з них проходять процес ідентифікації. За словами Пашиняна, з великою ймовірністю це тіла зниклих безвісти.

    Після ідентифікації більшості тіл планується оголосити день жалоби.

    Як повідомлялося раніше, конфлікт в Нагірному Карабасі загострився у вересні. Вірменія і Азербайджан звинувачували одне одного в початку бойових дій. 9 листопада Азербайджан, Вірменія і Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі. Вона передбачає передачу частини територій Азербайджану, виведення військ Вірменії із зайнятих нею районів сусідньої країни та миротворчу місію Росії.

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    Теги: полон Азербайджан Вірменія Нікол Пашинян
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