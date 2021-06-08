Пашинян запропонував Азербайджану віддати сина в обмін на вірменських полонених

Син Нікола Пашиняна Ашот підтвердив, що готовий поїхати до Азербайджану

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян запропонував обміняти свого сина на всіх вірменських полонених в Азербайджані. Про це повідомляє news.am.

Третій президент Вірменії Серж Саргсян раніше заявив, що Пашинян «використовував дітей для власного піару», і запропонував в.о. прем'єра віддати свого сина і повернути з Азербайджану 20-25 військовополонених – нібито в цьому випадку «він займатиметься цим питанням щодня».

Пашинян у відповідь на слова президента сказав, що згоден і офіційно каже президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, що готовий обміняти сина на всіх полонених. Він звернувся до Алієва, Червоного Хреста, Саргсяна та другого президента Вірменії Роберта Кочаряна, уповноваживши їх на офіційні переговори.

Ашот Пашинян написав у Facebook, що готовий поїхати до Азербайджану.

Раніше Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у якому попросив надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікту в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, у середині травня відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників.

До слова, 10 травня президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення 20 червня дострокових парламентських виборів в країні.

Того ж дня парламент Вірменії вдруге не обрав Нікола Пашиняна премʼєром і тому мав бути розпущений.