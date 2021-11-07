Пенсіонер у Росії оголосив себе «борцем із зомбі» і відрубав голову сусідці

Чоловік завдав жінці ножового поранення, після чого відрубав голову сокирою

Пенсіонер у селищі Оріхове Приозерського району Ленінградської області, який оголосив себе «борцем із зомбі», вбив сусідку, передає прес-служба слідчого управління Слідчого комітету Росії у регіоні.

У п'ятницю, 5 листопада, між власниками дач у СНТ «Клен» (обидва 1957 року народження) після спільного розпивання спиртних напоїв стався конфлікт. Чоловік завдав жінці ножового поранення, після чого відрубав голову сокирою. Потім він втік з місця злочину.

Після виявлення трупа поліції вдалося затримати підозрюваного. Найближчим часом йому буде висунуто звинувачення.

Як передає портал 47news.ru з посиланням на джерела, чоловік часто випивав і поводився неадекватно. Він оголосив себе борцем з вампірами та зомбі.