Росія підтвердила обговорення України під час візиту директора ЦРУ

Представник МЗС Росії заявив, що тема України постійно звучить у ході контактів з американськими представниками

Тема України обговорювалася під час недавнього візиту директора ЦРУ до Москви. У російському МЗС вважають, що цьому не варто надавати особливої уваги, повідомляє «Інтерфакс» у інтерв'ю із заступником голови МЗС РФ Сергіем Рябковим.

Рябков заявив, що тема України постійно звучитьув ході контактів з американськими представниками, які відповідають за російський напрямок.

Коментуючи заяви голови Об'єднаного комітету начальника штабів ЗС США Марка Міллі про те, що США не вважають агресивними дії російських військових поблизу кордонів з Україною, Рябков сказав: «Я не знаю, наскільки тональність змінюється. Можливо, це залежить від того, хто саме дає коментарі, стилістика може бути різна, зміст один і той же. Я б це не сприймав у плані якогось сигналу нам».

Нагадаємо, за інформацією CNN, президент США Джо Байден направив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса. Він попередить Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною.

США все більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ і техніки поблизу кордону України. У зв'язку з цим директор ЦРУ в Росії провів переговори з високопоставленими представниками служб безпеки Кремля, безпосередньо беруть участь у військових діях.

Метою візиту директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви було розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу, яку Вашингтон приділяє переміщенням російський віск у районі українського кордону.

Шеф ЦРУ також висловив побоювання США щодо того, що Росія «близька до того», щоб використовувати експорт газу як важіль тиску в той час, як Україна та інші європейські країни, за прогнозами, можуть узимку зіткнутися з енергетичною кризою.

Конгресмени-республіканці Майк Роджерс та Майк Тернер закликали президента США Джо Байдена розширити постачання зброї Україні та нарощувати військову присутність у Чорному морі, повідомило видання Defense News. У листі до президента законодавці зазначили, що ці заходи необхідні для запобігання загрозі «нового вторгнення з боку російських військ».

Як раніше повідомлялося, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, і зазначило, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

У відповідь прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав «вкиданням» публікацію Politico про нарощування військ на кордоні з Україною.

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