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    Електросамокат збив літню жінку. Відео з Москви

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    Жінка впала від удару самоката, проте винуватець не допоміг ій - Електросамокат збив літню жінку. Відео з Москви
    Жінка впала від удару самоката, проте винуватець не допоміг ій
    скріншот із відео

    Поруч із місцем події перебували росгвардійці, які допомогли жінці

    77-річна бабуся прогулювалася по Манежній площі стала черговою жертвою електросамокатчика.

    13-річний росіянин на високій швидкості врізався у жінку. Допомагати їй він не став – поїхав із місця події.

    Але співробітники столичного ОМОНу Росії, що опинилися поруч, допомогли пенсіонерці.

    Як пише MASH, надали долікарську допомогу і викликали бригаду швидкої. У підсумку бабусю госпіталізували з переломом плеча і черепно-мозковою травмою. А любителя швидкої їзди поліція згодом затримала.

    Раніше після попередження столичної влади оператори надання послуги з прокату електросамокатів почали наносити розмітку, де мають паркуватися самокати.

    Він нагадав, що у Меморандумі про співпрацю з містом оператори зобов’язалися упорядкувати точки ранкового старту, але цей процес затягувався.

    Нагадаємо, 24 червня Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Згідно з документом, оператори зменшили максимальну швидкість до 20 км/год, а у спеціальних зонах – до 14 км/год. Окрім того, Меморандумом визначено зони заборони руху та зафіксовано упорядкування точок ранкового старту.

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    Теги: Росія поліція чоловік
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    Електросамокат збив літню жінку. Відео з Москви