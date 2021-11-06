Електросамокат збив літню жінку. Відео з Москви

Жінка впала від удару самоката, проте винуватець не допоміг ій

Поруч із місцем події перебували росгвардійці, які допомогли жінці

77-річна бабуся прогулювалася по Манежній площі стала черговою жертвою електросамокатчика.

13-річний росіянин на високій швидкості врізався у жінку. Допомагати їй він не став – поїхав із місця події.

Але співробітники столичного ОМОНу Росії, що опинилися поруч, допомогли пенсіонерці.

Як пише MASH, надали долікарську допомогу і викликали бригаду швидкої. У підсумку бабусю госпіталізували з переломом плеча і черепно-мозковою травмою. А любителя швидкої їзди поліція згодом затримала.

Раніше після попередження столичної влади оператори надання послуги з прокату електросамокатів почали наносити розмітку, де мають паркуватися самокати.

Він нагадав, що у Меморандумі про співпрацю з містом оператори зобов’язалися упорядкувати точки ранкового старту, але цей процес затягувався.

Нагадаємо, 24 червня Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Згідно з документом, оператори зменшили максимальну швидкість до 20 км/год, а у спеціальних зонах – до 14 км/год. Окрім того, Меморандумом визначено зони заборони руху та зафіксовано упорядкування точок ранкового старту.

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