В Ірпені чоловік убив матір через гроші (фото)

Ображений син душив матір та наніс численні удари по голові.

У місті Ірпінь 46-річний місцевий мешканець прийшов до матері та вимагав гроші. Жінка відмовила йому, після чого ображений син почав душити матір та наніс численні удари по голові.

Тіло жінки без ознак життя виявили 24 жовтня близько 10:00 сусіди та повідомили до поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці поліцейські виявили тіло 72-річної жінки з ознаками насильницької смерті, а також відсутність металевого сейфу, що був вкручений у підлогу, мобільного телефону та планшета.

Правоохоронці провели низку оперативно розшукових заходів та встановили особу зловмисника.

Під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі чоловіка знайдено викрадені речі: металевий сейф, гроші, документи, мобільний телефон та планшет, що належали його матері.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Чоловік пояснив, що вбив власну матір з корисливих мотивів аби заволодіти її майном.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловікові про підозру за п.6 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 13 жовтня на вулиці у селі Погреби виявили непритомну скривавлену жінку. Зловмисника затримали на території Одещини. Нападником виявився 42-річний житель Балти.

Чоловік зізнався у скоєному злочині та пояснив поліцейським, що того вечора, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, наніс жінці декілька ударів сокирою по голові, пограбував, а потім втік.