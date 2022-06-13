Пенсіонерка з Бурятії осоромила російських військових. Суд її покарав

Жнка не знає, як платитиме штраф, бо у неї пенсія лише 14 тис. рублів

Жінка заплатить штраф на суму 40 тис. рублів

У Бурятії Заграєвський районний суд оштрафував 54-річну пенсіонерку Ірину Фольц на 40 тис. рублів за «дискредитацію російської армії». Про це повідомляє місцевий сайт «Люди Байкала».

Жінка критично висловилася про військових, котрі воюють в Україні, у закритій вайбер-групі свого садівництва. Група нараховує 59 осіб, серед них є родичі російських солдат. У квітні двоє окупантів отримали поранення, їх мали відправити до Бурятії. У вайбер-чаті садівництва почали обговорювати цю новину. Зокрема, адміністратор групи запитала інших учасників, як зустрічатимуть героїв.

«Я спочатку не зрозуміла, яких героїв. Може, хтось на спортивні змагання їздив, щось зайняв. Ну, я запитала, яких героїв», – згадує пенсіонерка.

Коли Ірина Фольц зрозуміла, що йдеться не про спортсменів, вона написала в чат емоційне повідомлення. Суть його зводилася до того, що військові – не герої. Жінка, як пише російське видання, начебто назвала окупантів «вбивцями» та «мародерами».

Донос до поліції на пенсіонерку написали голова садівництва та його дружина. Наступного дня до Ірини Фольц приїхав дільничний та взяв пояснення. На неї завели адміністративну справу за «дискредитацію Збройних сил РФ», а потім суд оштрафував на 40 тис. рублів.

«Я думала, максимум на тисячу-півтори рублів. Як платити таку суму, не знаю, у мене пенсія лише 14 тис. рублів», – наголосила пенсіонерка.

Як відомо, 4 березня 2022 року в Росії набув чинності закон про фейки про російську армію. Поправки до адміністративного кодексу свідчать, що за громадські дії, спрямовані на «дискредитацію використання Збройних сил» громадян штрафуватимуть від 30 до 50 тис. рублів. За заклики до мітингів загрожує штраф від 50 до 100 тис. рублів. Для посадових осіб та юридичних організацій штрафи у рази вищі.