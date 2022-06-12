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    Події в Україні

    Доба на східному напрямку фронту: ЗСУ розповіли про успіхи

    Окупанти зазнають втрат щодня - Доба на східному напрямку фронту: ЗСУ розповіли про успіхи
    Окупанти зазнають втрат щодня
    фото з відкритих джерел

    Наші бійці знищили склад боєприпасів ворога

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угруповання.

    Сьогодні, 12 червня, наші воїни знищили:

    • особового складу – 18
    • ББМ – 1
    • АТТ – 1
    • мінометів – 1
    • СПГ – 1
    • склад з б/п – 1

    Як стало відомо, ЗСУ відбили атаки ворога на трьох напрямках фронту – Генштаб. На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

    Нагадаємо, Залужний відповів на питання, чи стріляють ЗСУ по території РФ.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Доба на східному напрямку фронту: ЗСУ розповіли про успіхи