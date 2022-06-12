Доба на східному напрямку фронту: ЗСУ розповіли про успіхи
Окупанти зазнають втрат щодня
фото з відкритих джерел
Наші бійці знищили склад боєприпасів ворога
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угруповання.
Сьогодні, 12 червня, наші воїни знищили:
- особового складу – 18
- ББМ – 1
- АТТ – 1
- мінометів – 1
- СПГ – 1
- склад з б/п – 1
Як стало відомо, ЗСУ відбили атаки ворога на трьох напрямках фронту – Генштаб. На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, Залужний відповів на питання, чи стріляють ЗСУ по території РФ.
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