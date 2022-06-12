Доба на східному напрямку фронту: ЗСУ розповіли про успіхи

Наші бійці знищили склад боєприпасів ворога

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угруповання.

Сьогодні, 12 червня, наші воїни знищили:

особового складу – 18

ББМ – 1

АТТ – 1

мінометів – 1

СПГ – 1

склад з б/п – 1

Як стало відомо, ЗСУ відбили атаки ворога на трьох напрямках фронту – Генштаб. На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, Залужний відповів на питання, чи стріляють ЗСУ по території РФ.

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