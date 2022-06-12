Два з трьох мостів до Сєвєродонецька підірвано, місто може бути відрізане

Область постійно під вогнем, у Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина – Гайдай

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Внаслідок чергової атаки в неділю, 12 червня, загинула дитина. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram.

Тим часом два мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано рашистами. Третій – цілий день під обстрілами, він старий та критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть – великий ризик обвалу. У разі руйнування цього шляхопроводу обласний центр буде відрізано.

«Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина», – заявив Гайдай.

Також він додав, що зараз тривають тяжкі бої на території Гірської громади.

«Евакуації з Сєвєродонецька немає. Зважаючи на останні події, єдиний варіант виходу з міста – це пішки вцілілим мостом, бо автобуси не проїдуть, але це вкрай небезпечно. Ми проробляємо можливість евакуації з обласного центру», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку українці перемагають у вуличних боях, але місто нищить ворожа артилерія.

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