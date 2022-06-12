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    Так званий «день РФ» в окупованому Херсоні: звідусіль лунав Гімн України

    Бо Херсон &ndash; це Україна! - Так званий «день РФ» в окупованому Херсоні: звідусіль лунав Гімн України
    Бо Херсон – це Україна!
    фото з відкритих джерел

    Херсонці спалили зірваний з адмінбудівлі триколор

    У Херсоні, де 12 червня окупанти даремно намагалися змусити людей святкувати «день Росії», звідусіль лунав Гімн України. Відео фронтовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив у Telegram.

    «У Херсоні, де окупанти марно намагались примусити людей святкувати «день Росії», звідусіль лунали звуки нашого Гімну. Люди виставляли портативні колонки та включали Гімн України в парках та громадських місцях. Бо Херсон – це Україна!», – написав Цаплієнко.

    Як повідомлялося, за інформацією першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, херсонці провалили окупантам святкування «дня Росії» та спалили зірваний з адмінбудівлі триколор.

    Нагадаємо, окупанти влаштували в Херсоні «День Росії», містяни проігнорували свято (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон Telegram журналіст окупація гімн #stoprussia
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    Так званий «день РФ» в окупованому Херсоні: звідусіль лунав Гімн України