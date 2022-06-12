Так званий «день РФ» в окупованому Херсоні: звідусіль лунав Гімн України

Херсонці спалили зірваний з адмінбудівлі триколор

У Херсоні, де 12 червня окупанти даремно намагалися змусити людей святкувати «день Росії», звідусіль лунав Гімн України. Відео фронтовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив у Telegram.

«У Херсоні, де окупанти марно намагались примусити людей святкувати «день Росії», звідусіль лунали звуки нашого Гімну. Люди виставляли портативні колонки та включали Гімн України в парках та громадських місцях. Бо Херсон – це Україна!», – написав Цаплієнко.

Як повідомлялося, за інформацією першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, херсонці провалили окупантам святкування «дня Росії» та спалили зірваний з адмінбудівлі триколор.

Нагадаємо, окупанти влаштували в Херсоні «День Росії», містяни проігнорували свято (відео).

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