Посол назвав включення України в НАТО боргом Німеччини перед Києвом
Посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що тільки вступ до НАТО зможе остудити «гарячі голови в Кремлі»
Мельник впевнений, що включити Україну до Північноатлантичного альянсу треба якомога швидше, «без всяких «якщо» і «але»
На Німеччини лежить відповідальність за злочини нацистського режиму проти українського народу, тому ФРН повинна домогтися включення України в НАТО.
Про це заявив український посол в Німеччині Андрій Мельник, пише Welt am Sonntag.
«Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, повинна зіграти провідну роль, щоб Україна стала членом НАТО», – повідомив він.
Мельник додав, що включити Україну до Північноатлантичного альянсу треба якомога швидше, «без всяких «якщо» і «але».
На думку дипломата, тільки це зможе остудити «гарячі голови в Кремлі» і запобігти новій великомасштабну війну в Європі.
Раніше Мельник заявляв, що Україна може думати про відновлення ядерного статусу, якщо не вступить до НАТО.
Нагадаємо, всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України.
До слова, Володимир Зеленський впевнений, що саме План дій щодо членства в НАТО зможе допомогти Україні стати на крок ближче до вступу в Альянс, а разом з тим отримати впевненість, що у нашої держави є союзники.