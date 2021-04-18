Посол назвав включення України в НАТО боргом Німеччини перед Києвом

Посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що тільки вступ до НАТО зможе остудити «гарячі голови в Кремлі»

Мельник впевнений, що включити Україну до Північноатлантичного альянсу треба якомога швидше, «без всяких «якщо» і «але»

На Німеччини лежить відповідальність за злочини нацистського режиму проти українського народу, тому ФРН повинна домогтися включення України в НАТО.

Про це заявив український посол в Німеччині Андрій Мельник, пише Welt am Sonntag.

«Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, повинна зіграти провідну роль, щоб Україна стала членом НАТО», – повідомив він.

Мельник додав, що включити Україну до Північноатлантичного альянсу треба якомога швидше, «без всяких «якщо» і «але».

На думку дипломата, тільки це зможе остудити «гарячі голови в Кремлі» і запобігти новій великомасштабну війну в Європі.

Раніше Мельник заявляв, що Україна може думати про відновлення ядерного статусу, якщо не вступить до НАТО.

Нагадаємо, всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України.

До слова, Володимир Зеленський впевнений, що саме План дій щодо членства в НАТО зможе допомогти Україні стати на крок ближче до вступу в Альянс, а разом з тим отримати впевненість, що у нашої держави є союзники.