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    Посол назвав включення України в НАТО боргом Німеччини перед Києвом

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    Посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що тільки вступ до НАТО зможе остудити &laquo;гарячі голови в Кремлі&raquo; - Посол назвав включення України в НАТО боргом Німеччини перед Києвом

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що тільки вступ до НАТО зможе остудити «гарячі голови в Кремлі»

    Фото: Голос України

    Мельник впевнений, що включити Україну до Північноатлантичного альянсу треба якомога швидше, «без всяких «якщо» і «але»

    На Німеччини лежить відповідальність за злочини нацистського режиму проти українського народу, тому ФРН повинна домогтися включення України в НАТО.

    Про це заявив український посол в Німеччині Андрій Мельник, пише Welt am Sonntag.

    «Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, повинна зіграти провідну роль, щоб Україна стала членом НАТО», – повідомив він.

    Мельник додав, що включити Україну до Північноатлантичного альянсу треба якомога швидше, «без всяких «якщо» і «але».

    На думку дипломата, тільки це зможе остудити «гарячі голови в Кремлі» і запобігти новій великомасштабну війну в Європі.

    Раніше Мельник заявляв, що Україна може думати про відновлення ядерного статусу, якщо не вступить до НАТО.

    Нагадаємо, всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України.

    До слова, Володимир Зеленський впевнений, що саме План дій щодо членства в НАТО зможе допомогти Україні стати на крок ближче до вступу в Альянс, а разом з тим отримати впевненість, що у нашої держави є союзники.

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    Теги: Росія Німеччина НАТО агресія політика посол Андрій Мельник Україна
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