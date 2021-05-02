Космічний корабель Crew Dragon відстикувався від МКС і повертається на Землю

Капсула з астронавтами приводниться в Мексиканській затоці поблизу штату Флорида

Прибуття екіпажу на Землю очікується о 9:57 за Києвом

Американський космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX відстикувався від Міжнародної космічної станції та почав повернення на Землю після 167 днів у космосі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NASA.

«Розстикування підтверджено! Після 167 днів у космосі – максимальної кількості для американського космічного корабля з моменту останньої місії Skylab в 1974 році – астронавти повертаються додому», – йдеться в повідомленні.

Undocking confirmed! After 167 days in space – the most for a U.S. spacecraft since the final Skylab mission in 1974 – NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts are coming home. Splashdown is set for 2:57am ET (6:57 UT). Ask questions using #LaunchAmerica. pic.twitter.com/Np49P4mxxl — NASA (@NASA) May 2, 2021

До складу місії Crew-1 входять астронавти NASA Шеннон Вокер, Віктор Гловер й Майкл Гопкінс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучі.

Прибуття екіпажу на Землю очікується о 9:57 за Києвом. Капсула з астронавтами приводниться в Мексиканській затоці поблизу штату Флорида.

Нагадаємо, 23 квітня, корабель SpaceX вдруге відправив астронавтів на МКС.

Як повідомлялося, 29 квітня, Китай запустив ключовий модуль нової постійної космічної станції, в якому є житлові приміщення для членів екіпажу.