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    Космічний корабель Crew Dragon відстикувався від МКС і повертається на Землю

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    Капсула з астронавтами приводниться в Мексиканській затоці поблизу штату Флорида - Космічний корабель Crew Dragon відстикувався від МКС і повертається на Землю

    Капсула з астронавтами приводниться в Мексиканській затоці поблизу штату Флорида

    Прибуття екіпажу на Землю очікується о 9:57 за Києвом

    Американський космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX відстикувався від Міжнародної космічної станції та почав повернення на Землю після 167 днів у космосі.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NASA.

    «Розстикування підтверджено! Після 167 днів у космосі – максимальної кількості для американського космічного корабля з моменту останньої місії Skylab в 1974 році – астронавти повертаються додому», – йдеться в повідомленні.

    До складу місії Crew-1 входять астронавти NASA Шеннон Вокер, Віктор Гловер й Майкл Гопкінс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучі.

    Прибуття екіпажу на Землю очікується о 9:57 за Києвом. Капсула з астронавтами приводниться в Мексиканській затоці поблизу штату Флорида.

    Нагадаємо, 23 квітня, корабель SpaceX вдруге відправив астронавтів на МКС.

    Як повідомлялося, 29 квітня, Китай запустив ключовий модуль нової постійної космічної станції, в якому є житлові приміщення для членів екіпажу.

    Теги: США космонавти корабель NASA SpaceX
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