Кулеба назвав головні теми зустрічі з держсекретарем США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту в Київ

Ентоні Блінкен відвідає Україну наступного тижня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, про що говоритиме з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту в Україну наступного тижня.

Про це йшлося в ефірі «Радіо Свобода».

За словами міністра, головною темою зустрічі з американським держсекретарем буде безпека.

«Насамперед, безумовно, говоритимемо про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах. Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги», – розповів Кулеба.

Як відомо, державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну 5-6 травня.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США відвідає Україну наступного тижня. Як відзначили в Держдепі, Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими чиновниками і представниками українського громадянського суспільства.

Також Блінкен зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку, відзначають ЗМІ.

Зазначимо, провідний фахівець Вашингтона з українсько-російських відносин Вільям Тейлор вважає, що Байден може відвідати Україну влітку.

Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.