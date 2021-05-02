  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Кулеба назвав головні теми зустрічі з держсекретарем США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться з держсекретарем США&nbsp;Ентоні Блінкеном&nbsp;під час його візиту в Київ - Кулеба назвав головні теми зустрічі з держсекретарем США
    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту в Київ
    Фото: МЗС

    Ентоні Блінкен відвідає Україну наступного тижня

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, про що говоритиме з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту в Україну наступного тижня.

    Про це йшлося в ефірі «Радіо Свобода».

    За словами міністра, головною темою зустрічі з американським держсекретарем буде безпека.

    «Насамперед, безумовно, говоритимемо про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах. Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги», – розповів Кулеба.

    Як відомо, державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну 5-6 травня.

    Раніше повідомлялося, що держсекретар США відвідає Україну наступного тижня. Як відзначили в Держдепі, Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими чиновниками і представниками українського громадянського суспільства.

    Також Блінкен зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

    Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку, відзначають ЗМІ.

    Зазначимо, провідний фахівець Вашингтона з українсько-російських відносин Вільям Тейлор вважає, що Байден може відвідати Україну влітку.

    Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

    До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.

    Теги: дипломатія США міністр політика Україна Держдепартамент США Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies