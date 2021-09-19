Північну Корею запідозрили у збільшенні виробництва збройового урану (фото)

Ядерна програма КНДР може загрожувати безпеці у регіоні

На території одного із заводів були вирубані дерева і підготовлено майданчик для будівництва приміщення, достатнього для розміщення тисячі нових центрифуг

Північна Корея розширює завод зі збагачення урану, який використовується при створенні ядерних бомб, повідомляє агентство AP 19 з посиланням на супутникові знімки і доповідь фахівців.

Експерти підозрюють, що Пхеньян хоче наростити виробництво збройового урану на об'єкті в Йонбені на 25%. На супутниковому знімку, зробленому 1 вересня, видно, що на території заводу були вирубані дерева і підготовлено майданчик для будівництва.

На другому знімку, датованому 14 вересня, видно роботи зі зведення фундаменту. Площа майбутніх приміщень складає близько тисячі квадратних метрів, чого, за підрахунками експертів, досить для розміщення тисячі нових центрифуг для збагачення урану.

Нагадаємо, збройні сили Північної Кореї провели випробувальний запуск ракети з потяга 15 вересня.

Зазначається, що навчальний пуск здійснив нещодавно створений залізничний ракетний полк.

На фото газети видно, як ракета злітає з потяга на залізничній колії, випускаючи потужне полум'я. ЗМІ не уточнили, якого саме типу була запущена ракета.

Також, південнокорейські військові заявили, що 15 вересня зі сторони Північної Кореї були запущені ракети невпізнаваного типу. Розвідка Південної Кореї та США наразі аналізують додаткову інформацію про запуск ракет.

Раніше стало відомо, що Північна Корея випробувала нову крилату ракету великої дальності.