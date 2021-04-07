У США перші випробування гіперзвукової ракети завершилися невдачею
Військові планують вивчити причини невдачі і спробувати знову запустити ракету
Про це повідомляє CNN.
«Однак ракета не змогла завершити процедуру запуску і залишилася на літаку, який повернувся з нею на авіабазу Едвардс в Каліфорнії», – йдеться в заяві Військово-повітряних сил США.
Військові планують вивчити причини невдачі і спробувати знову запустити ракету.
Крім запуску ARRW американські військові мали намір оцінити характеристики ракети на робочих швидкостях.
Зазначимо, що у вересні минулого року американські військові успішно випробували два прототипу гіперзвукових ракет, розроблених компаніями Lockheed Martin і Raytheon.
Ці ракети літали самостійно. Вони пройшли випробування на навантаження і можливість витримати швидкість, в п'ять разів перевищує швидкість звуку.