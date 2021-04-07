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    У США перші випробування гіперзвукової ракети завершилися невдачею

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    У США перші випробування гіперзвукової ракети завершилися невдачею

    Військові планують вивчити причини невдачі і спробувати знову запустити ракету

    У Сполучених Штатах під час першого випробування бомбардувальник B-52 Stratofortress не зміг запустити гіперзвукову ракету-носій ARRW. Льотні випробування відбулися 5 квітня над морським хребтом Пойнт-Мугу біля узбережжя Каліфорнії.

    Про це повідомляє CNN.

    «Однак ракета не змогла завершити процедуру запуску і залишилася на літаку, який повернувся з нею на авіабазу Едвардс в Каліфорнії», – йдеться в заяві Військово-повітряних сил США.

    Військові планують вивчити причини невдачі і спробувати знову запустити ракету.

    Крім запуску ARRW американські військові мали намір оцінити характеристики ракети на робочих швидкостях.

    Зазначимо, що у вересні минулого року американські військові успішно випробували два прототипу гіперзвукових ракет, розроблених компаніями Lockheed Martin і Raytheon.

    Ці ракети літали самостійно. Вони пройшли випробування на навантаження і можливість витримати швидкість, в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

    Теги: США військові ракета
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