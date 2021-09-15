Північна Корея вдруге за тиждень запустила балістичні ракети

Розвідка Південної Кореї та США наразі аналізують додаткову інформацію про запуск ракет

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа назвав запуск ракети «обурливим» і таким, що загрожує безпеці регіону

Північна Корея біля свого східного узбережжя запустила дві балістичні ракети у сторону Японського моря. Це вже вдруге за тиждень КНДР випробовує свою зброю, повідомляє The Korea Times із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Південнокорейські військові заявили, що 15 вересня зі сторони Північної Кореї були запущені ракети невпізнаваного типу. Розвідка Південної Кореї та США наразі аналізують додаткову інформацію про запуск ракет.

Крім того, прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа назвав запуск ракети «обурливим» і таким, що загрожує безпеці регіону. У Японії припустили, що це були балістичні ракети, пише BBC.

Поки незрозуміло, куди ці ракети направлялися та яка їхня дальність польоту.

Раніше цього тижня стало відомо, що Північна Корея випробувала нову крилату ракету великої дальності.

Запущені крилаті ракети великої дальності пролетіли «протягом 7 580 секунд» траєкторіями над територією та територіальними водами КНДР і вразили цілі на відстані 1,5 тис. км.

Також повідомлялося, що Південна Корея розробить «залізний купол» для захисту від КНДР. «Купол» призначений для виявлення, ідентифікації та знищення вхідних загроз, таких як ракети малої дальності, артилерійські снаряди та безпілотні літальні апарати

Раніше у КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус. Також північнокорейські ЗМІ повідомили, що голова країни схуднув.

До слова, Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її «найважчою в історії».

Лідер КНДР також заявив, що країна вступила в нову епоху, «вийшовши за рамки стадії захисту і самозбереження, тому тепер ситуація вимагає радикального прогресу, змін і темпів зростання».