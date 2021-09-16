Північна Корея показала запуск ракети з потяга

У КНДР стверджують, що ракета точно влучила в ціль у Японському морі на відстані 800 кілометрів

Збройні сили Північної Кореї провели випробувальний запуск ракети з потяга 15 вересня. Про це повідомляє NHK з посиланням на північнокорейську газету правлячої Трудової партії Кореї.

Зазначається, що навчальний пуск здійснив нещодавно створений залізничний ракетний полк.

На фото газети видно, як ракета злітає з потяга на залізничній колії, випускаючи потужне полум'я. ЗМІ не уточнили, якого саме типу була запущена ракета.

Згідно з повідомленням газети, навчання проводилися в одному з гористих районів у центральній частині Північної Кореї. У статті йдеться про те, що ракета точно влучила в ціль у Японському морі на відстані 800 кілометрів.

Нагадаємо, південнокорейські військові заявили, що 15 вересня зі сторони Північної Кореї були запущені ракети невпізнаваного типу. Розвідка Південної Кореї та США наразі аналізують додаткову інформацію про запуск ракет.

Раніше цього тижня стало відомо, що Північна Корея випробувала нову крилату ракету великої дальності.

Запущені крилаті ракети великої дальності пролетіли «протягом 7 580 секунд» траєкторіями над територією та територіальними водами КНДР і вразили цілі на відстані 1,5 тис. км.

Також повідомлялося, що Південна Корея розробить «залізний купол» для захисту від КНДР. «Купол» призначений для виявлення, ідентифікації та знищення вхідних загроз, таких як ракети малої дальності, артилерійські снаряди та безпілотні літальні апарати

Раніше у КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус. Також північнокорейські ЗМІ повідомили, що голова країни схуднув.

До слова, Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її «найважчою в історії».

Лідер КНДР також заявив, що країна вступила в нову епоху, «вийшовши за рамки стадії захисту і самозбереження, тому тепер ситуація вимагає радикального прогресу, змін і темпів зростання».