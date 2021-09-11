Франція: ексміністерку охорони здоров'я судитимуть за заяви про коронавірус

Агнес Бузін заявляла, що коронавірус не несе великої загрози для суспільства

Французька прокуратура взяла під слідство колишню міністерку охорони здоров'я Агнес Бузін за «створення небезпеки для життя інших» під час початку пандемії коронавірусу, повідомляє ВВС.

Бузін залишила свою посаду у лютому 2020 року, щоб балотуватися на посаду мера Парижа, заявивши, що коронавірус являє собою низький ризик, а пізніше вона говорила про наближення «цунамі».

Це один із перших у світі випадків, коли міністр стикається з юридичною відповідальністю за свої заходи у відповідь на пандемію.

Спеціальний суд, створений у Франції у 1993 році для розслідування справ міністрів уряду, обвинувачених у неправомірній поведінці, прийме рішення про притягнення її до кримінальної відповідальності.

На судовому засіданні у п'ятницю Бузін сказала, що вітає можливість порозумітися і «встановити правду». Вона додала, що не дозволить дискредитувати дії уряду або її власні, «коли ми так багато зробили для підготовки нашої країни до глобальної кризи в галузі охорони здоров'я».

Бузін обійняла посаду міністра охорони здоров'я Франції в травні 2017 року і пішла у відставку всього через кілька тижнів після того, як у Франції були підтверджені перші випадки захворювання COVID-19.

Минулого року вона програла вибори мера Парижа Аннє Ідальго. У січні 2021 року Бузін увійшла до складу кабінету глави Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Адханома Гебреісуса.

Нагадаємо, влада Франції вирішила надати громадянство 12 тис людям, які допомагали в боротьбі з коронавірусом.

Громадянство такі особи отримають в рамках прискореної схеми. За словами міністра у справах громадянства Марлен Шіяппи, серед тих, хто отримав французьке громадянство, є медичні працівники, охоронці, прибиральниці, а також ті, хто доглядав за дітьми медиків, поки ті опікувалися хворими на коронавірус.

Також стало відомо, що перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.

Тим часом ЄС повернув обмеження на в'їзд із шести країн. Україна залишилася в списку з 13 країн, для яких держави-члени ЄС мають з 30 серпня 2021 року поступово знімати обмеження на поїздки.

До слова, оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей.

Як відомо, наразі для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду.

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