У Парижі протести проти ковід-паспортів закінчилися сутичками з поліцією (фото)

Такі мітинги у Франції проходять щосуботи

У Парижі протест проти «паспортів здоров’я» в кількох місцях переріс у сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ. Про це повідомляє Le Figaro.

Цієї суботи у столиці Франції анонсували чотири окремі ходи проти вимоги «паспорта здоров’я», поліція готувалась до присутності на них близько 30 тис. людей. Найбільші сили правоохоронців зосередили біля Єлисейських полів та авеню Ваграм.

Ситуація стала напруженою пообіді на Гран-бульвар та біля авеню Ваграм. Сталася штовханина, поліція застосувала сльозогінний газ.

Префектура не дозволила проводити маніфестацію в районі авеню Ваграм у ті години, коли цього хотіли організатори, і через появу там протестувальників всупереч забороні почались сутички. Частина протестувальників застосовували петарди.

Організатори акції нарікали у соцмережах на закриття кількох станцій метро, у чому вони побачили намір ускладнити дорогу на захід.

Зазначимо, акції проти вимоги ковід-сертифікатів для доступу до багатьох закладів і послуг та проти обов’язкової вакцинації медиків проходять у Франції щосуботи вже багато вихідних поспіль, охоплюючи десятки великих і малих міст. Зазвичай протести проходять без силових інцидентів, проте дрібні сутички з поліцією у Парижі не є рідкістю.

Нагадаємо, французька прокуратура взяла під слідство колишню міністерку охорони здоров'я Агнес Бузін за «створення небезпеки для життя інших» під час початку пандемії коронавірусу.

Тим часом ЄС повернув обмеження на в'їзд із шести країн. Україна залишилася в списку з 13 країн, для яких держави-члени ЄС мають з 30 серпня 2021 року поступово знімати обмеження на поїздки.

До слова, оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей.

Як відомо, наразі для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду.

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