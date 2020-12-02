Польща перетнула позначку в один мільйон заражень коронавірусом

У Польщі друга хвиля пандемії виявилась більш серйозною, ніж перша

Станом на 1 грудня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу у Польщі перевищила 1 мільйон. Про це повідомляє Reuters з посиланням на статистику МОЗ Польщі.

За даними МОЗ, друга хвиля пандемії у країні виявилась більш серйозною, ніж перша. Щоденна кількість нових випадків знизилася після сплеску в жовтні та на початку листопада, але Польща має один із найнижчих показників тестування в ЄС.

У середу, 2 грудня, було зареєстровано ще 13 855 випадків коронавірусу та 609 смертей. У лікарнях, відведених для лікування хворих на коронавірус, наразі вільні 20 855 ліжок із загальної кількості 39 051 наявних. До апаратів штучної вентиляції легенів підключено понад 2000 пацієнтів.

З моменту початку пандемії жертвами коронавірусу у Польщі стали 18 208 осіб.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький вже закликав громадян утриматись від масштабних святкувань Різдва, відзначивши свято в сімейному колі. Наразі польський уряд розглядає можливість проведення в країні масового тестування на коронавірус.



