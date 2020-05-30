Кількість заражених коронавірусом у Польщі перевищила 23,3 тисячі осіб



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Одним із головних осередків зараження в країні є Сілезький вугільний регіон на півдні Польщі

З 30 травня у Польщі запроваджується четвертий етап пом’якшення карантинного режиму

Кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 23 376 осіб, з них 1051 особа померла, а 11 016 одужали.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

«Кількість заражених коронавірусом – 23 376, 1051 особа померла», – йдеться у повідомленні.

Ostatniej doby nie odnotowano przypadku zgonu z powodu COVID-19.



Mamy 221 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (178), dolnośląskiego (14), opolskiego (11), świętokrzyskiego (5), małopolskiego (4), zachodniopomorskiego (4), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 30, 2020

За останню добу у Польщі виявлено 430 нових інфікованих, померло 8 хворих.

Одним із головних осередків зараження в країні є Сілезький вугільний регіон на півдні Польщі, де за минулу добу серед шахтарів та членів їхніх сімей виявлено 271 випадок Covid-19.

За даними МОЗ, у лікарнях на сьогодні перебуває 2207 пацієнтів із коронавірусом, 80 182 людини – на домашньому карантині, 19 161 – під епідеміологічним наглядом. Одужало 11 016 людей.

На цей час у Польщі проведено близько 900 тис. тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться понад 20 тисяч.

З 30 травня у Польщі запроваджується четвертий етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, скасовується обов’язок носити маску на вулицях, обмеження на кількість покупців у магазинах. З неділі, 31 травня, не обмежуватимуть кількість вірян під час богослужінь у костелах та церквах.

З 6 червня у Польщі дозволять масові зібрання за участю до 150 осіб, відкриють заклади культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).

Як повідомлялося, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 6 052 421, зокрема 367 288 летальних, одужало 2 675 408 людей.