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    У світі

    Кількість заражених коронавірусом у Польщі перевищила 23,3 тисячі осіб

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    Одним із головних осередків зараження в країні є Сілезький вугільний регіон на півдні Польщі - Кількість заражених коронавірусом у Польщі перевищила 23,3 тисячі осіб
    Одним із головних осередків зараження в країні є Сілезький вугільний регіон на півдні Польщі

    З 30 травня у Польщі запроваджується четвертий етап пом’якшення карантинного режиму

    Кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 23 376 осіб, з них 1051 особа померла, а 11 016 одужали.

    Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

    «Кількість заражених коронавірусом – 23 376, 1051 особа померла», – йдеться у повідомленні.

    За останню добу у Польщі виявлено 430 нових інфікованих, померло 8 хворих.

    Одним із головних осередків зараження в країні є Сілезький вугільний регіон на півдні Польщі, де за минулу добу серед шахтарів та членів їхніх сімей виявлено 271 випадок Covid-19.

    За даними МОЗ, у лікарнях на сьогодні перебуває 2207 пацієнтів із коронавірусом, 80 182 людини – на домашньому карантині, 19 161 – під епідеміологічним наглядом. Одужало 11 016 людей.

    На цей час у Польщі проведено близько 900 тис. тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться понад 20 тисяч.

    З 30 травня у Польщі запроваджується четвертий етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, скасовується обов’язок носити маску на вулицях, обмеження на кількість покупців у магазинах. З неділі, 31 травня, не обмежуватимуть кількість вірян під час богослужінь у костелах та церквах.

    З 6 червня у Польщі дозволять масові зібрання за участю до 150 осіб, відкриють заклади культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).

    Як повідомлялося, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 6 052 421, зокрема 367 288 летальних, одужало 2 675 408 людей.

    Польща коронавірус
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