Підрядник «Кримського мосту» назвав себе власником палацу поблизу Геленджика
Після розслідування Олексія Навального від російського керівництва вимагають назвати власника палацу на березі Чорного моря
Аркадій Ротенберг вважає обʼєкт вартістю 100 млрд рублів «знахідкою»
Російський мільярдер, друг дитинства Володимира Путіна і спаринг-партнер російського президента по дзюдо Аркадій Ротенберг заявив, що саме він є власником палацу поблизу міста Геленджик, що в Краснодарському краї Росії. Цей об'єкт у фільмі-розслідуванні Олексія Навального був названий «палацом Путіна».
Про це він сказав у відео-інтерв'ю Telegram-каналу Mash.
«Це буде не секрет. Я є бенефіціаром. Там досить складний був об'єкт, було багато кредиторів, мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка: місце шикарне», – сказав Ротенберг.
Він заявив, що комплекс в Геленджику придбав «кілька років тому» і додав: «Там же немає нічого незаконного».
За його словами, він планує перетворити об'єкт готель. «Ми хочемо побудувати там апарт-готель, і тому там досить велика кількість кімнат», – сказав він.
Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального оприлюднив фільм-розслідування про розкішний "палац Путіна", який обійшовся в 100 млрд російських рублів. За минулі десять днів фільм Youtube подивилося 103 млн осіб.
Згодом відео зсередини палацу опублікував Telegram-канал Mash в YouTube. На відео видно, що значна частина приміщень перебуває в стані ремонту.
Канал Mash зараз контролює Степан Ковальчук, син російського медіамагната Кирила Ковальчука і внучатий племінник Юрія Ковальчука, друга Володимира Путіна.
Раніше аналітик Sberbank CIB Олександр Фек звертав увагу на те, що більшість експортних проєктів російських газогонів є нерентабельними через те, що вигоду від них отримує не «Газпром», а фірми-підрядники, що належать друзям Володимира Путіна, зокрема Аркадію Ротенбергу. Також компанії Ротенберга були одними з найбільших підрядників будівництва мосту в Крим.
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