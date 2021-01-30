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    У світі

    Підрядник «Кримського мосту» назвав себе власником палацу поблизу Геленджика

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Після розслідування Олексія Навального від російського керівництва вимагають назвати власника палацу на березі Чорного моря</p> - Підрядник «Кримського мосту» назвав себе власником палацу поблизу Геленджика

    Після розслідування Олексія Навального від російського керівництва вимагають назвати власника палацу на березі Чорного моря

    Фото: 9tv.co.il

    Аркадій Ротенберг вважає обʼєкт вартістю 100 млрд рублів «знахідкою»

    Російський мільярдер, друг дитинства Володимира Путіна і спаринг-партнер російського президента по дзюдо Аркадій Ротенберг заявив, що саме він є власником палацу поблизу міста Геленджик, що в Краснодарському краї Росії. Цей об'єкт у фільмі-розслідуванні Олексія Навального був названий «палацом Путіна».

    Про це він сказав у відео-інтерв'ю Telegram-каналу Mash.

    «Це буде не секрет. Я є бенефіціаром. Там досить складний був об'єкт, було багато кредиторів, мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка: місце шикарне», – сказав Ротенберг.

    Він заявив, що комплекс в Геленджику придбав «кілька років тому» і додав: «Там же немає нічого незаконного».

    За його словами, він планує перетворити об'єкт готель. «Ми хочемо побудувати там апарт-готель, і тому там досить велика кількість кімнат», – сказав він.

    Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального оприлюднив фільм-розслідування про розкішний "палац Путіна", який обійшовся в 100 млрд російських рублів. За минулі десять днів фільм Youtube подивилося 103 млн осіб.

    Згодом відео зсередини палацу опублікував Telegram-канал Mash в YouTube. На відео видно, що значна частина приміщень перебуває в стані ремонту.

    Канал Mash зараз контролює Степан Ковальчук, син російського медіамагната Кирила Ковальчука і внучатий племінник Юрія Ковальчука, друга Володимира Путіна.

    Раніше аналітик Sberbank CIB Олександр Фек звертав увагу на те, що більшість експортних проєктів російських газогонів є нерентабельними через те, що вигоду від них отримує не «Газпром», а фірми-підрядники, що належать друзям Володимира Путіна, зокрема Аркадію Ротенбергу. Також компанії Ротенберга були одними з найбільших підрядників будівництва мосту в Крим.

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    Теги: Газпром розслідування YouTube
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