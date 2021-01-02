Газовий транзит-2020: російська сторона не досягла законтрактовах показників

«Газпром» перекачав через Україну 55,8 млрд кубометрів, але має заплатити як за 65

Обсяг прокачування російського газу в Європу через український маршрут за минулий рік склав 55,8 мільярда кубометрів, скоротившись на 38% порівняно з позаминулим роком. Проте «Газпром» заплатив за послуги з транспортування, як за 65 млрд кубометрів згідно з прописаною в контракті умовою «качай або плати», повідомляє Оператор газотранспортної системи України.

Восени глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв припускав, що за підсумками року платежі складуть близько двох мільярдів доларів. Також в повідомленні компанії зазначено, що поставки газу з Європи в Україну зросли на 12 відсотків у порівнянні з попереднім роком, до 15,9 мільярда кубометрів.

Глава оператора Сергій Макогон підкреслив, що в минулому році оператор на 100 відсотків виконав свої ключові завдання – надійне транспортування газу для власних споживачів і зобов'язання по транзиту газу в Європу і Молдову.

Контракт на транзит російського газу в Європу через Україну було підписано рік тому. У 2021-2024 роках він передбачає прокачування 40 мільярдів кубометрів. Головними факторами падіння транзиту, відзначили в Операторі ГТС, стали запуск нових газопроводів в обхід України і загальне зниження попиту в Європі.

Найсильніше постраждав південний напрямок, де було запущено «Турецький потік». Там падіння поставок становило 70 відсотків. З 1 січня 2021 року запрацював «Балканський потік», по якому російський газ може йти в Сербію в обхід України. Пізніше через цю систему отримувати газ зможе Угорщина.

Для заміни української газотранспортної системи на північному напрямку Росії необхідно запустити газопровід «Північний потік-2», завершити який заважають санкції США. Україна повністю схвалює тиск з боку Вашингтона і сподівається, що він зупинить будівництво.

Раніше 2 січня глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що за підсумками року компанія поставила на експорт, включаючи Китай, 199,3 мільярда кубометрів газу. Цей результат входить в п'ятірку кращих в історії. Однак чистий збиток компанії за міжнародними стандартами фінансової звітності в січні-вересні склав 202,207 мільярда рублів. Раніше аналітик Sberbank CIB Олександр Фек звертав увагу на те, що більшість експортних проєктів російських газогонів є нерентабельними через те, що вигоду від них отримує не «Газпром», а підрядники, серед яких фірми, що належать друзям Володимира Путіна.

Припускається, що в 2021 році «Газпром» у звʼязку з відновленням економіки країн Європи після пандемії може прокачати через Україну більше передбачених угодою 40 млрд кубометрів газу. Однак транспортування обсягів вище законтрактованих показників буде здійснюватись за ціною 20-40% дорожче.