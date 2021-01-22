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    «У мої плани не входить вішатися на віконній решітці»: Навальний записав нове звернення з СІЗО

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    Наразі політик перебуває у СІЗО&nbsp;&laquo;Матроська тиша&raquo; - «У мої плани не входить вішатися на віконній решітці»: Навальний записав нове звернення з СІЗО
    Наразі політик перебуває у СІЗО «Матроська тиша»
    Фото: Instagram

    Політик опублікував нове звернення та подякував усім за підтримку

    Опозиціонер Олексій Навальний написав нове звернення зі слідчого ізолятора «Матроська тиша». Текст звернення він опублікував в Instagram.

    Політик подякував прихильникам за поширення фільму «Палац для Путіна», окремо відзначив «школярів, які влаштували за висловом адвоката «беззаконня у Тік Ток» і серед іншого підкреслив, що не збирається здійснювати самогубство.

    «Про всяк випадок заявляю. У мої плани не входить вішатися на віконній решітці, а також різати собі вени або горло заточеною ложкою. Я дуже акуратно ходжу по сходах. Мені кожен день міряють тиск – воно як у космонавта і раптовий серцевий напад виключено. Я не п'ю самогон і не об'їдаюся «рафаелками». Мій психоемоційний стан абсолютно стабільний. Я ж точно знаю, що зовні моєї в'язниці багато хороших людей і підмога прийде», – написав Навальний.

    Також у дописі Навальний опублікував відео з невдалими дублями, зробленими під час зйомок фільму «Палац для Путіна».

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    Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

    Зазначимо, що на 23 січня у різних містах Росії намічені акції протесту з вимогою звільнити Олексія Навального.

    До слова, захист оскаржив арешт опозиціонера Навального.

    Нагадаємо, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

      Читайте також повну хронологію подій, як у Росії суд заарештував Навального на 30 діб
    Теги: суд СІЗО арешт літак напад Олексій Навальний Instagram
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