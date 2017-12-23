Після накладення санкцій на Кадирова перестали працювати його Instagram та Facebook

Акаунти Кадирова у соціальних мережах «ВКонтакте» та Telegram працюють

Акаунти глави Чечні Рамзана Кадирова у соцмережах Instagram та Facebook перестали працювати після того, як влада США включила його до «списку Магнітського». Зокрема, при спробі потрапити на сторінку лідера Чечні в Instagram висвічується повідомлення: «На жаль, ця сторінка недоступна. Можливо, посилання, за яким ви перейшли,



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Акаунти Кадирова у соціальних мережах «ВКонтакте» та Telegram працюють

Акаунти глави Чечні Рамзана Кадирова у соцмережах Instagram та Facebook перестали працювати після того, як влада США включила його до «списку Магнітського».

Зокрема, при спробі потрапити на сторінку лідера Чечні в Instagram висвічується повідомлення: «На жаль, ця сторінка недоступна. Можливо, посилання, за яким ви перейшли, недійсне або сторінку видалено».

Водночас акаунти Кадирова у соціальних мережах «ВКонтакте» та Telegram працюють. Працює також і аккаунт Кадирова в Instagram на англійській мові.

Влада Чечні заявила, що на акаунти її лідера було здійснено «кібертатаку». У коментарі РБК міністр Чечні з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Джамбулат Умаров, що це було зроблено «за вказівкою Держдепу США».

Нагадаємо, 20 грудня Мінфін США вніс до санкційного «списку Магнітського» п'ятьох росіян, серед яких і глава Чечні Рамзан Кадиров.