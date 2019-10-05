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    У світі

    США вирішили фільтрувати мігрантів за наявністю грошей

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    США вирішили фільтрувати мігрантів за наявністю грошей
    Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

    Зміна торкнеться тих, хто подає документи на американську міграційну візу з-за кордону

    Мігрантам відмовлять у в’їзді в США, якщо вони не доведуть, що можуть дозволити собі медичні послуги.

    Про це оголосила адміністрація президента США Дональда Трампа, передає The Independent.

    Як говориться в підписаному 4 жовтня документі, зміна торкнеться тих, хто подає документи на американську міграційну візу з-за кордону. У той же час правило не застосовуватиметься до прохачів притулку, біженцям або дітям, а також тим, хто вже на законних підставах постійно проживає в країні.

    У той же час доводити здатність оплатити медичні витрати доведеться подружжю і батькам громадян США. Це потенційно може вплинути на сім’ї, які хочуть перевезти в країну своїх рідних.

    Враховуватися буде страховка, придбана в приватному порядку, або та, що надається роботодавцем, а також короткострокові або екстрені договори. При цьому мігрант не зможе отримати візу, якщо отримає страховку по субсидії від США.

    Постанова набуде чинності 3 листопада.

    В кінці вересня повідомлялося, що адміністрація виступила з пропозицією знизити вдвічі число прийнятих біженців в найближчий фінансовий рік. Передбачається, що США приймуть 18 тисяч осіб замість 30 тисяч.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що офіційно дозволив включити Польщу до американської програми щодо скасування віз.

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