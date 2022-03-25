Північна Корея випробувала гігантську балістичну ракету Hwasong-17 (фото)

Запущена ракета подолала найбільший шлях у висоту і дальність

Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету нового типу Hwasong-17, яка подолала найбільш шлях у порівнянні з попередніми МБР. Про це повідомляє агентство AFP.

Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто керував випробувальним запуском міжконтинентальної балістичної ракети нового типу, щоб посилити можливе ядерне стримування.

Запущена ракета подолала найбільший шлях у висоту і дальність, ніж будь-яка попередня МБР.

«Ракета, запущена в міжнародному аеропорту Пхеньяна, піднялася на максимальну висоту 6 248,5 км і пролетіла відстань у 1 090 км за 4 052 секунди, перш ніж точно влучити в заздалегідь задану точку на відкритих водах” Японського моря», – йдеться у повідомленні.

Hwasong-17 – величезна міжконтинентальна балістична ракета. Вперше широка громадськість дізналася про неї у жовтні 2020 року.

Вже незабаром аналітики дали їй прізвище ракета-монстр. Раніше її не вдавалося успішно випробувати, однак цього разу ракета змогла влучити у ціль.

Нагадаємо, країна-агресорка нібито звернулась за допомогою до Північної Кореї через війну РФ проти України. Проте Кім Чен Ин назвав РФ «занадто божевільною».

Як раніше повідомлялося, КНДР продовжила серію випробувань зброї в цьому році на тлі тривалого заморожування ядерних переговорів з США.